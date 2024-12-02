Стало известно, на что россияне тратят цифровые рубли

Покупка продуктов и билетов на поезд, а также переводы физлиц стали первыми операциями, которые с цифровыми рублями совершили клиенты Россельхозбанка. Об этом сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

РСХБ стал очередным банком, который подключился к платформе цифрового рубля Банка России и открыл счета в цифровых рублях пилотной группе клиентов — физических и юридических лиц. Участники пилота могут проводить операции через мобильное приложение: обменивать безналичные рубли на цифровые и обратно, совершать переводы, оплачивать товары и услуги, оформлять возвраты. Кроме того, доступен автоперевод цифровых рублей по заданным пользователем параметрам.

По информации Россельхозбанка, в число первых операций с цифровыми рублями вошли покупка продуктов и билетов на поезд, переводы формата C2C (между физическими лицами), а также C2B (от клиента бизнесу).

Количество клиентов и перечень возможных операций будут расширяться. Предполагается, что с 1 июля 2025 года операции с цифровыми рублями станут массовыми.

«Цифровой рубль открывает новый горизонт возможностей как для всего финансового сектора, так и для каждого клиента банка. Механика обращения с цифровым рублем не будет отличаться от безналичной операции. Мы отвечаем запросам наших пользователей сделать такой процесс бесшовным и понятным для клиентов», — рассказал заместитель председателя правления Россельхозбанка Николай Ульянов.

Цифровой рубль — это цифровая форма российской национальной валюты, которую Банк России выпускает в дополнение к существующим формам денег.

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