Рубль уверенно укрепляется. ЦБ установил официальные курсы валют на 3 декабря

ЦБ установил официальные курсы валют на 3 декабря. Рубль продолжает уверенно укрепляться к американской и европейской валютам.

Курс доллара снизился на 0,5651 рубля, составив 107,1758 рубля (107,7409 рубля на 2 декабря).

Курс евро опустился на 1,5130 рубля и составил 112,8019 рубля (предыдущее значение — 114,3149 рубля).

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться на валютной секции Московской биржи, и определение официального курса китайcкой валюты происходит на данных биржи.