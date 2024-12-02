Все новости

Аналитики изменили прогноз по рейтингу Почта Банка

Дата публикации: 02.12.2024 18:34
16 104
Время прочтения: 1 минута
Аналитики изменили прогноз по рейтингу Почта Банка
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Почта Банк

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Почта Банка на уровне «А-(RU)», изменив прогноз на «позитивный».

Почта Банк — крупный российский банк, в основе деятельности которого лежит оказание финансовых услуг физическим лицам.

В агентстве пояснили, что кредитный рейтинг Почта Банка на уровне «А-(RU)» обусловлен сохранением оценки бизнес-профиля, а также оценок достаточности капитала, риск-профиля, фондирования и ликвидности на прежних уровнях. Также учитывается конкурентное преимущество банка перед другими кредитными организациями. Кроме того, АКРА принимает во внимание возможность получения банком экстраординарной поддержки от его бенефициаров с высоким уровнем кредитоспособности.

«Изменение прогноза по кредитному рейтингу со "стабильного" на "позитивный" отражает ожидаемое агентством повышение оценки поддержки банка, учитывая планы одного из акционеров по получению полного контроля над банком», — говорится в комментарии АКРА.

МПКАрт 2.0
Читать в Telegram
telegram icon

Обучение

Материалы по теме