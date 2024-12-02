Аналитики изменили прогноз по рейтингу Почта Банка

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Почта Банка на уровне «А-(RU)», изменив прогноз на «позитивный».

Почта Банк — крупный российский банк, в основе деятельности которого лежит оказание финансовых услуг физическим лицам.

В агентстве пояснили, что кредитный рейтинг Почта Банка на уровне «А-(RU)» обусловлен сохранением оценки бизнес-профиля, а также оценок достаточности капитала, риск-профиля, фондирования и ликвидности на прежних уровнях. Также учитывается конкурентное преимущество банка перед другими кредитными организациями. Кроме того, АКРА принимает во внимание возможность получения банком экстраординарной поддержки от его бенефициаров с высоким уровнем кредитоспособности.

«Изменение прогноза по кредитному рейтингу со "стабильного" на "позитивный" отражает ожидаемое агентством повышение оценки поддержки банка, учитывая планы одного из акционеров по получению полного контроля над банком», — говорится в комментарии АКРА.

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