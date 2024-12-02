ГАИ начинает штрафовать водителей еще за одно нарушение

Госавтоинспекция с 1 декабря получила право штрафовать водителей, которые управляют автомобилями на летних шинах. Такое нарушение считается «условием, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», цитирует «Коммерсант» постановление правительства № 1090.

Согласно документу, в период с 1 декабря по 1 марта водителям запрещено управлять легковым автотранспортом без установки зимних шин. В качестве наказания предусмотрены санкции от предупреждения до штрафа в размере 500 рублей.

Примечательно, что все четыре колеса с зимней резиной на автомобиле должны иметь одинаковый рисунок протектора, а его остаточная глубина не должна быть меньше 4 мм либо определяться по индикатору износа. В качестве зимних шин могут использоваться как покрышки, оборудованные шипами, так и «липучка».

«Отношение страховщиков к случаям, когда водитель попал в ДТП с резиной не по сезону, ситуативно и зависит от вида страхования, конкретной компании и обстоятельств, при которых случилась авария. Если говорить о каско, необходимо внимательно читать договор страхования, чтобы иметь в виду, какие случаи будут являться исключениями из страхового покрытия. В ОСАГО же, учитывая, что этот вид страхования достаточно сильно регламентирован, предпосылок для отказа в выплате по причине несоответствия резины сезону не наблюдается. Однако в любом случае лучше использовать шины по сезону, поскольку от этого зависит не только факт выплаты компенсации страховщиком, но и безопасность самого водителя и других участников движения», — пояснила аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.