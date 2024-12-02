В Минпромторге засилье курьеров расценили как угрозу для экономики

Развитие сервисов доставки, в которых занято большое число россиян трудоспособного возраста, является угрозой для экономики. Об этом заявил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов.

Он сообщил, что сейчас в России насчитывается около 1,5 млн курьеров, а также около 500 тысяч сборщиков заказов и упаковщиков. При этом во многих других отраслях наблюдается жесткий дефицит кадров.

«Сейчас дефицит кадров — это ключевая проблема в промышленности и в торговле. Богатство формируется где? Как известно из экономики — в промышленности. Как может быть, если курьер получает в Москве 120–150 тысяч рублей? Не говоря уже о том, что это больше, чем университетский профессор… Фактически эти силы оттягиваются из рентабельных пока еще секторов экономики, либо тех секторов, которые могут расти. Например, производство — сейчас идеальные условия были бы, если бы не определенные банковские вещи — для роста экономики, но не хватает трудовых ресурсов. И непроизводительный, да еще и убыточный сегмент, дотируемый кем-то, он оттягивает эти трудовые ресурсы, ухудшая экономическое положение рентабельных сегментов», — цитирует РБК Кузнецова.

Он утверждает, что сервисы доставки являются убыточными и существуют за счет дотаций. Тем не менее их существование серьезно повлияло на потребительское поведение россиян, которые утратили «банальный навык просто ходить по магазинам».

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