Названы самые дефицитные специальности финансовой сферы

Экономисты являются самыми востребованными специалистами финансовой сферы в 2024 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного рекрутинговой онлайн-платформой hh.ru.

Согласно полученным результатам, для экономистов в январе — феврале 2024 года было открыто более трети от всех предложений о работе в российской финансовой сфере (36%). Далее идут кредитные специалисты (14%), финансовые менеджеры (12%), инвестиционные аналитики (10%), специалисты по взысканию задолженности и аудиторы (по 7%), финансовые контролеры (4%), финансовые директора, методологи и казначеи (по 3%), комплаенс-менеджеры и брокеры (по 1%).

По сравнению с прошлым годом, наиболее заметно вырос спрос на специалистов по взысканию задолженности (рост вакансий на 171% год к году), и они же являются наиболее дефицитными кадрами в финансовой сфере — на одну вакансию приходится в среднем 1,2 резюме потенциальных кандидатов (норма — от четырех резюме на вакансию). Кроме того, у работодателей растет потребность в комплаенс-менеджерах (рост на 68%), финансовых и инвестиционных аналитиках (+59%), методологах (+49%) и казначеях (+34%). В то же время снизилась потребность в кредитных специалистах (снижение числа вакансий на 7% год к году).

К самым высокооплачиваемым сотрудникам финансового сектора сейчас относятся финансовые директора (медиана предлагаемых зарплат для них составила 187 900 рублей), брокеры (129 400 рублей), методологи (94 600 рублей), казначеи (92 500 рублей) и комплаенс-менеджеры (88 900 рублей). Самым востребованным — экономистам — работодатели готовы платить, в среднем 64 600 рублей, а самым дефицитным — специалистам по взысканию задолженности — 50 000 рублей.

МПКАрт 2.0