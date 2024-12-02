МТС Банк сообщил о перестановках в руководстве

МТС Банк объявил о перестановках в руководстве. В частности, председателем совета директоров банка назначен Илья Филатов, а председателем правления — Эдуард Иссопов.

Согласно решению совета директоров МТС Банка, новые руководители приступают к исполнению обязанностей 3 декабря 2024 года. Кандидатура Эдуарда Иссопова на должность председателя правления предварительно была одобрена Банком России.

Илья Филатов, возглавлявший МТС Банк на протяжении последних 10-ти лет, выступал идеологом запуска ключевых финтех-проектов. Одновременно он назначен на должность первого вице-президента МТС по финансовым сервисам, и в новой должности продолжит развивать финтех-направление Группы МТС.

Эдуард Иссопов работал в МТС Банке с августа 2020 года – в должности первого заместителя председателя правления. В последние годы он лидировал ключевые направления по трансформации бизнеса банка в финтех-модель, международные проекты и развитие расчетов.

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