Краткосрочные полисы ОСАГО существенно подешевели

Средняя премия по краткосрочным полисам ОСАГО сегодня составляет 449 рублей, что в 8 раз меньше, чем по итогам первых продаж. Такие данные привел президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Он сообщил, что с момента вступления в силу поправок к закону об ОСАГО, разрешающих оформлять краткосрочные полисы обязательного страхования автогражданской ответственности сроком от одного дня до трех месяцев, было оформлено 516 596 таких договоров. И если изначально, в марте 2024 года, средняя премия по ним составляла 3 755 рублей, то сегодня она опустилась до 449 рублей.

«Как и предполагалось на этапе старта продаж, краткосрочные полисы ОСАГО в первую очередь интересны таксистам, осуществляющим деятельность не на регулярной основе. Цель использования транспортного средства в 93,4% таких договоров — «такси». Вопреки росту цен на запчасти страховщики продолжают бороться за безаварийных водителей, что влияет на снижение тарифов для них. Сегодня скидку за безаварийность имеют более 90% водителей», — отметил Евгений Уфимцев.

«Выбирать страховщика можно по двум группам критериев. Первые — обязательные: наличие лицензии и членство в профессиональном объединении. Поскольку сумма возмещения регламентирована и едина для всех, далее можно ориентироваться на стоимость полиса, отзывы о страховой компании, удобство взаимодействия с ней», — рекомендует аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.