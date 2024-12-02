Экономист спрогнозировал, как слабеющий рубль повлияет на ключевую ставку

Инфляционные ожидания потребителей повышаются из-за слабеющего рубля. При этом цены на импортные товары будут устанавливаться, исходя из самого нижнего ожидания курса рубля (скорее всего, это около 110 рублей). Это негативно скажется на инфляции по итогам года, и вынудит Банк России снова повышать ключевую ставку. Об этом в комментарии Банки.ру сообщил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

Он напомнил, что за ноябрь цены выросли на 1,15%, а с начала года — 7,8%. По итогам года потребительская инфляция прогнозируется на уровне 8,5%.

«Траектория инфляции продолжает держаться выше прошлогоднего уровня преимущественно за счет продуктовой инфляции. Росту внутренних цен на продовольствие способствуют растущие доходы населения, а также ослабление рубля. Последнее усиливает начавшийся рост мировых цен на продовольствие», — отметил Илья Федоров.

По его прогнозу, на последнем в 2024 году заседании совет директоров Центробанка повысит ключевую ставку до 23%, однако эффективность этого шага будет минимальной.

«Кредитование населения уже сильно сократилось. В ипотеке остается только льготная часть. Портфель кредита наличным сократился по итогам октября. Выдачи в ноябре сокращаются примерно на треть к октябрю по всем кредитным продуктам. Корпоративный кредит снижается не так активно из-за возможности компаний кредитоваться на фоне пока еще сохраняющейся высокой выручки. Также компании предпочитают или не могут заводить валютную выручку и финансируют рублевые обязательства за счет кредита. На наш взгляд применение регуляторных мер было бы более точечно и эффективно в части ограничения корпоративного кредитования. Банк России движется в этом направлении, однако процесс идет не так быстро, как бы этого хотелось. А пока инфляция высокая, инфляционные ожидания продолжают расти и Банк России продолжает повышать ставку», — резюмировал Илья Федоров.

МПКАрт 2.0