Что предлагают в ВТБ вместо роста ставки, банки Китая отказываются работать с российскими. Обзор Банки.ру

📰 Первый зампред ВТБ предложил ЦБ интервенции для рубля вместо роста ставки, сообщает РБК. Установившийся курс доллара к рублю заставил «обомлеть» топ-менеджеров ВТБ. Об этом рассказал первый зампред банка Дмитрий Пьянов в «письме Деду Морозу и Снегурочке», написанном от имени «мальчика Димы из синей группы детского сада». Он пожелал ЦБ в будущем году активнее проводить интервенции на валютном рынке в периоды повышенной волатильности рубля. В связи с падением рубля первый зампред ВТБ пожелал «ведомству Снегурочки» активнее стабилизировать курс.

📰 Китайские банки стали отказываться работать с банками из РФ, попавшими под новые санкции США в ноябре, сообщают «Известия». По их данным, пока есть первые кейсы, например прекратил прием платежей Bank of China. Как и ранее, это связано с опасением вторичных рестрикций со стороны Вашингтона. В последние дни на посту президента Джо Байден пытается использовать максимум антироссийских мер, считают эксперты, однако после инаугурации Дональда Трампа ситуация вполне может поменяться. За ближайшие поставки предприниматели уже рассчитались, и у них есть как минимум один-два месяца, чтобы перестроить платежи в Китай.

📰 Граждане стали чаще использовать маткапитал при оформлении семейной ипотеки, рассказывают «Ведомости». На такие кредиты в крупных банках приходится вплоть до 40% выдач по госпрограмме. В связи с ростом стоимости жилья граждане все чаще стали использовать эти выплаты для первоначального взноса по ипотеке или ее досрочного погашения, покупки жилья, а также строительства или реконструкции дома. Интерес заемщиков к покупке жилья с использованием маткапитала вырос, когда программа семейной ипотеки была расширена в том числе на семьи с двумя детьми.

📰 Инфляция к концу 2024-го поднимется до 9% вместо прогнозируемых Банком России 8–8,5%, следует из консенсус-прогноза «Известий». Это произойдет из-за ослабления рубля, который влияет на стоимость импорта — как готовых товаров, так и сырья, запчастей, материалов. При этом полномасштабно снижение курса отразится в ценах только через два-три месяца, предупредили аналитики. Сам ЦБ оценивает влияние на инфляцию 10-процентного ослабления рубля в 0,5–0,6 п. п. Сейчас эффект может быть в несколько раз сильнее из-за неопределенности, которая связана с поддержкой нацвалюты в условиях ужесточения внешних ограничений.

📰 В условиях падения спроса на ипотеку, выдаваемую на рыночных условиях, крупнейший игрок рынка — Сбербанк — готов предложить клиентам новый продукт, обращает внимание «Коммерсант». Заемщикам будет предложен кредит с опцией постепенного снижения ставки при улучшении конъюнктуры, а также временного сокращения ежемесячного платежа. Снижение ставки по ипотеке в случае снижения ключевой ставки ЦБ ранее предлагал Альфа-Банк. Впрочем, пока главный денежный индикатор только растет, а новые предложения банков не в состоянии нивелировать ставки по ипотеке под 30% годовых.