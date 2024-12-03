«Беспрецедентные значения»: ВТБ сообщил, когда ставки по вкладам достигнут пика

Пик ставок по депозитам в России придется на предстоящую зиму, заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков. Сейчас средние максимальные ставки уже превысили 20%, а к концу года могут достичь 21–22%.

Текущие темпы инфляции остаются высокими, и если ситуация принципиально не изменится, то регулятор может дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику и в конце декабря повысить ставку вплоть до 23%, считают аналитики ВТБ.

Банки будут реагировать на такое решение, доведя средние ставки привлечения до 21–22% годовых, а лучшие акционные условия – до 24–25% годовых.

«В следующем году мы не ожидаем существенного изменения ставок. По нашей оценке, ключевая ставка будет практически весь год оставаться на высоком уровне, что приведет к консолидации доходности по вкладам в районе 19–20% с лучшими предложениями в районе 23–24%, иногда – 25% годовых. Это беспрецедентные значения для нашего рынка, и, скорее всего, они постепенно начнут стабилизироваться и далее будут плавно снижаться. Поэтому предстоящая зима станет отличной возможностью зафиксировать свои вложения на средние и длительные сроки с максимальной выгодой, чтобы начать собирать хороший “урожай” уже в следующем году», — отметил Георгий Горшков в преддверии 15-го инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

В IV квартале банки, как отметили в ВТБ, сместили максимальные ставки по вкладам с коротких периодов на среднесрочные (от шести месяцев до одного года) и долгосрочные (от одного года до трех лет). Доля таких вкладов в ВТБ держится на уровне рынка – 66%. Доля краткосрочных вкладов в портфеле банка на текущий момент составляет лишь 13%.

Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 шестимесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 15 ноября 2024 года.