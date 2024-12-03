Подсчитано, сколько нужно зарабатывать, чтобы купить «однушку» в Москве в ипотеку

Зарплата заемщика, который сегодня решится взять ипотеку на однокомнатную квартиру в Москве по рыночным ставкам и будет выплачивать ее без серьезной нагрузки на бюджет, должна в пять раз превышать среднюю заработную плату в столице, пришли к выводу специалисты Банки.ру. Средняя зарплата в Москве, по данным Росстата, составляет 133 500 рублей. Оптимальной долговой нагрузкой руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова считает показатель 30% от дохода, то есть для комфортного обслуживания ипотеки нужно, чтобы на платежи уходила треть зарплаты. Можно и больше – до 50%, но такой уровень финансовой нагрузки эксперт называет критическим.

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке в Москве на конец III квартала, по данным Росстата, составляла 317 797 рублей, на первичном — 345 406 рублей. Средняя ставка по рыночной ипотеке как для вторичного, так и для первичного рынка, согласно базе нашего финансового маркетплейса, ко 2 декабря достигла 25,8% годовых.

Если при таких условиях взять ипотеку на квартиру в новостройке площадью 37,6 кв. м с первоначальным взносом 30% сроком на 20 лет, ежемесячный платеж составит 196 650,93 рубля. Чтобы указанный платеж составлял 30% от дохода заемщика, его зарплата должна быть почти 660 000 рублей. Это превышает среднюю зарплату в Москве на 488%. При покупке однокомнатной квартиры на вторичном рынке площадью 38 кв. м ежемесячный платеж составит 182 857,03 рубля. Зарплата заемщика должна быть 610 000 рублей, чтобы в месяц на расходы по ипотеке уходила лишь треть заработка. Это превышает среднюю зарплату в Москве на 450%.

Подробные расчеты можно найти здесь.

Предложения банков по ипотеке на вторичное жилье

В 2024 году в ипотечных сервисах Банки.ру большинство заемщиков (72%) отдавали предпочтение вторичному жилью, несмотря на высокие ставки. По мнению руководителя направления экспертной аналитики Банки.ру Инны Солдатенковой, интерес ко «вторичке» объясняется ее более низкой стоимостью и большей маневренностью по сравнению с «первичкой». Вот несколько предложений банков по ипотеке на готовое жилье.