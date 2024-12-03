Россиянам рассказали, когда они смогут забрать пенсионные накопления

Россияне смогут забрать пенсионные накопления в 2025 году при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, рассказал старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

При этом размер пенсионных накоплений не должен превышать 412 тысяч рублей. Средний размер ежемесячной накопительной пенсии, как объяснил эксперт, рассчитывается как отношение пенсионных накоплений к периоду дожития, который в 2025 году составит 270 месяцев. Если размер выплаты оказывается меньше 10% от прожиточного минимума, пенсионные накопления выплачиваются единовременно.

«С 2025 года максимальный размер пенсионных накоплений, который можно будет забрать единоразово, увеличится на 17% и будет составлять 412 тысяч рублей. Согласно бюджету СФР, в 2025 году единовременную выплату смогут получить 713 тысяч человек», — сказал Ляшок РИА Новости.