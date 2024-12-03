Сбер упростил проведение сделок со счетами эскроу в ИЖС

Сбербанк открыл возможность проводить сделки в сегменте ИЖС с открытием эскроу-счетов в других банках. Нововведение позволит подрядчикам проводить сделки с клиентами в Сбере и, при желании или необходимости, находиться на проектном финансировании в других банках, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Сбер ввел новую опцию в преддверии вступления в силу закона «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу». Закон заработает с 1 марта 2025 года, но уже сейчас банк готов предоставить рынку наиболее актуальные решения и время для адаптации к новым реалиям, отметили в Сбере.

Вся сумма по договору подряда, включая кредитные средства и первоначальный взнос, будет размещаться на счете эскроу. Раскрытие счета будет возможно только после полного завершения строительства дома. Для этого потребуется провести оценку недвижимости и подготовить акт выполненных работ по договору подряда. С 1 марта 2025 года раскрытие счета будет происходить по выписке из ЕГРН.

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