Credit.Club повышает доходность по сбережениям до 26% годовых для новых клиентов. Данный доход освобожден от налога согласно статье 214.2.1 Налогового кодекса РФ.

Актуальные условия для новых клиентов

С ежемесячными выплатами: 26% годовых на шесть месяцев, от 100 тысяч рублей.

С выплатой в конце: 26% годовых на шесть месяцев, от 10 тысяч рублей.

Максимальная сумма для данных условий — 1 млн рублей.

НДФЛ 0%.

О сбережениях

Сбережения — альтернатива вкладу в банке с более высокой доходностью. По принципу работы сбережения похожи на банковский вклад: процент дохода и срок зафиксированы в договоре, сбережения можно пополнять и закрывать досрочно.

Сбережения оформляются в КПК «Фонд ипотечного кредитования» (работает под надзором ЦБ и СРО Ассоциация НОКК), при этом обязательства выплаты процентов и возврата основной суммы перед инвестором возникают у КПК, а не у конкретных заемщиков. Это обеспечивает возвратность и регулярность выплат инвесторам вне зависимости от возможных просрочек заемщиков. Деятельность регулируется законом 190-ФЗ о кредитной кооперации.

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О Credit.Club

Credit.Club — платформа цифровых решений, которая предоставляет доступ к выгодным предложениям и сервисам для частных инвесторов и заемщиков. Компания сотрудничает с КПК «Фонд ипотечного кредитования», предоставляя инвесторам доступ к продукту «Сбережения».

Дисклеймер

Услуги физическим лицам оказывает кредитный потребительский кооператив «Фонд ипотечного кредитования» (г. Екатеринбург, ул. Малышева, стр. 51, оф. 25/07, ОГРН 1196658040677, ИНН 6678102434, https://loanfund.ru/) в рамках Федерального закона № 190-ФЗ от 18.07.2009 путем заключения договора передачи личных сбережений.

Ставка процентов за пользование кооперативом привлеченными денежными средствами члена кооператива, сумма передаваемых личных сбережений, срок возврата, возможность досрочного расторжения и возврата денежных средств определяются индивидуально исходя из выбранной категории привлечения денежных средств членов кооператива. Подробные условия https://credit.club/invest.

Кредитный потребительский кооператив оказывает услуги исключительно членам кредитного кооператива (пайщикам). При вступлении в кооператив вносится обязательный паевой взнос в размере 50 рублей.

Члены кредитного кооператива (пайщики) обязаны нести субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кредитного кооператива (пайщиков).

Сервис цифровых решений предоставляется участником проекта инновационного центра «Сколково» ООО «Кредит.Клаб» (г. Екатеринбург, ул. Малышева, стр. 51, оф. 25/07, ОГРН 1196658084743, ИНН 6678105594, https://credit.club/).

Не является публичной офертой.

Продукт «Сбережения» не относится к инвестициям, предусмотренным Федеральным законом от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».