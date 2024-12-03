Почти половина россиян ничего не знают о ключевой ставке

Почти половина россиян ничего не знают и никогда не слышали о ключевой ставке Банка России, сообщил глава фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Александр Ослон.

«Через два-три дня появится новая публикация ФОМ, посвященная тому, как люди воспринимают ключевую ставку. Я бы сказал, что почти половина населения вообще про ставку ничего не слышали, не знают и им это просто не интересно», — сказал Ослон (цитата по ТАСС).

44% населения, как показало исследование, не знают о повышении ключевой ставки ставки. Только 30% что-то слышали об этом, а 20% говорят, что знают об этом.

«Ставка как фактор в реальной жизни людей — это совсем не то, что ставка в жизни экспертов и специалистов. Связь ставки и цен: для этого надо делать большие логические операции, которые подавляющее большинство людей не делает», — заявил Ослон.

В октябре совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до рекордного уровня 21% годовых. Следующее заседание совета директоров по ключевой ставке намечено на 20 декабря 2024 года.

Пока ключевая ставка находится на высоком уровне, есть возможность открыть депозит на привлекательных условиях.

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