Работодатели ответили, ждать ли россиянам внеочередной индексации зарплат

Большинство российских компаний намерены повысить зарплаты сотрудникам в 2025 году, выяснила группа ANCOR в ходе опроса, результаты которого приводит «Газета.ру». При этом 32% компаний намерены повысить зарплаты больше, чем в 2024 году.

15% работодателей планируют повышение, но его масштабы будут меньше, чем в 2024 году. 9% будут увеличивать оклад тем, кого рост обошел в прошлом году. 35% компаний пока не определились, будут ли повышать зарплаты, и пообещали следить за рынком. Лишь 9% заявили, что не собираются проводить индексацию зарплат.

При пересмотре фонда оплаты труда компании в основном полагаются на обзоры заработных плат – так делают 40% опрошенных работодателей. На втором месте - данные сайтов по поиску работы, на них ориентируются 38% компаний. 8% работодателей покупают отчеты или проводят аналитику сами, 6% заказывают исследования внешним консультантам, а 4% анализируют причины отказов от офферов и обратную связь от увольняющихся сотрудников.

В 49% компаний, где в 2024 году поднимали зарплаты, повышение составило 1–10%. В 23% компаний зарплаты выросли на 10–20%, еще в 9% – на 20–40%.

В 47% случаев опрошенные работодатели указали, что причиной повышения стала индексация. 20% признались, что предлагали зарплаты ниже средних по рынку. 14% упомянули контроффер – встречное предложение сотруднику, заявившему об уходе из компании. 10% увеличили зарплаты из-за новых наймов.

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