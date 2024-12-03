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Названо городское имущество, которое чаще всего «страдает» от автомобилистов

Дата публикации: 03.12.2024 14:16
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Время прочтения: 2 минуты
Названо городское имущество, которое чаще всего «страдает» от автомобилистов
Автор
Мария Королева,
Мария Королева
Источник
Banki.ru
Темы
Согласие

Специалисты страховой компании «Согласие» выяснили, какие из объектов благоустройства чаще всего страдали в 2024 году в результате столкновений автомобилей с городским или частным имуществом.

Оказалось, что чаще всего автомобилисты повреждают шлагбаумы, – на них в 2024 году пришлось 13,2% всех подобных столкновений. За ними следуют барьерные ограждения различного типа – бетонные, металлические и т. д. На них пришлось 13,0% случаев. Третье место среди самых часто повреждаемых предметов заняли ворота (10,3%), за ними с небольшим отставанием идут здания и сооружения (10,2%). Среди этой категории преобладали АЗС и магазины, а страдали чаще всего опорные конструкции и фасадная отделка. Финальное место в пятерке заняли столбы, на которые пришлось 6,6% столкновений.

При наличии полиса ОСАГО подобные инциденты покрываются страховой компанией в лимите до 400 тысяч рублей, напомнили в «Согласии». За случаи столкновения автомобилей с другим имуществом, за исключением авто, только по ОСАГО в 2024 году было выплачено более 68 млн рублей, сообщили в компании.

Полис ОСАГО предусматривает возмещение вреда жизни, здоровью и имуществу других участников дорожного движения в результате ДТП по вине держателя полиса, напоминает эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина. Выбрать полис с более выгодной стоимостью поможет сравнение предложений нескольких страховщиков, например, с помощью нашего финансового маркетплейса

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