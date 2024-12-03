Названо городское имущество, которое чаще всего «страдает» от автомобилистов

Специалисты страховой компании «Согласие» выяснили, какие из объектов благоустройства чаще всего страдали в 2024 году в результате столкновений автомобилей с городским или частным имуществом.

Оказалось, что чаще всего автомобилисты повреждают шлагбаумы, – на них в 2024 году пришлось 13,2% всех подобных столкновений. За ними следуют барьерные ограждения различного типа – бетонные, металлические и т. д. На них пришлось 13,0% случаев. Третье место среди самых часто повреждаемых предметов заняли ворота (10,3%), за ними с небольшим отставанием идут здания и сооружения (10,2%). Среди этой категории преобладали АЗС и магазины, а страдали чаще всего опорные конструкции и фасадная отделка. Финальное место в пятерке заняли столбы, на которые пришлось 6,6% столкновений.

При наличии полиса ОСАГО подобные инциденты покрываются страховой компанией в лимите до 400 тысяч рублей, напомнили в «Согласии». За случаи столкновения автомобилей с другим имуществом, за исключением авто, только по ОСАГО в 2024 году было выплачено более 68 млн рублей, сообщили в компании.

Полис ОСАГО предусматривает возмещение вреда жизни, здоровью и имуществу других участников дорожного движения в результате ДТП по вине держателя полиса, напоминает эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина. Выбрать полис с более выгодной стоимостью поможет сравнение предложений нескольких страховщиков, например, с помощью нашего финансового маркетплейса.