Эксперт ответил, какой вклад стоит открыть прямо сейчас

Если рассматривать в текущий момент открытие вклада, то стоит обратить внимание на краткосрочные депозиты срочностью один и три месяца, считает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

«В этом случае и при росте ключевой ставки на заседании регулятора в декабре данные вклады, после их окончания, можно будет переоткрыть на улучшенных условиях в январе и марте соответственно», — объясняет эксперт.

Второй вариант — открыть накопительный счет с начислением процентов на ежедневный остаток.

«Это также позволит дождаться результатов декабрьского заседания регулятора и после того, как банки подстроят проценты по вкладам под его результаты, уже рассматривать открытие срочного депозита», — добавляет аналитик.

При этом, если регулятор повысит ключевую ставку на заседании в декабре на 100 базисных пунктов, до 22%, Зварич не ожидает существенного изменения ставок по вкладам, так как кредитные организации уже заложили данное решение в свою процентную политику.

«Если же Центробанк повысит ставку на 200 базисных пунктов, до 23%, — это может способствовать изменению ставок по депозитам в среднем на 0,5–0,8 процентного пункта», — заключает он.

Подробнее прочитать о том, стоит ли открывать сейчас вклад, можно здесь.

Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 шестимесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 15 ноября 2024 года.