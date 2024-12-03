Спасибо в карман не положишь! Названы банки, которые начисляют кэшбэк рублями

Большинство банков, начисляющих своим клиентам кэшбэк за оплату покупок и услуг, предпочитают оперировать баллами и прочими «условными единицами». Тем не менее ряд кредитных учреждений предоставляют кэшбэк рублями. Эксперты Банки.ру составили список таких банков.

Банки не заинтересованы начислять кэшбэк рублями, поскольку это является прямыми расходами для финансовой организации. «Баллами же (или бонусами) есть шанс, что клиент воспользуется не в полной мере: не активирует или не успеет подобрать покупку, которую можно оплатить. К тому же иногда у такого типа вознаграждения может быть ограниченный срок действия. А вот рублевый кэшбэк клиенты склонны сразу тратить или выводить», — пояснила аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

Тем не менее сразу несколько банков предоставляют рублевый кэшбэк по выпускаемым дебетовым картам. В этот список вошли:

«Карта для жизни» от ВТБ

«Кешбэк по-сибирски» от банка «Левобережный»

«Black с подпиской Pro» от Т-Банка

«Всё включено» от Фора-Банка

«Platinum Cash Back» от банка «Санкт-Петербург»

«МТС Weekend» от МТС Банка

Топ 3 дебетовых карт