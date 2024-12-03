АКРА изменило прогноз по кредитному рейтингу Почта Банка

АКРА улучшило прогноз по кредитному рейтингу Почта Банка со «стабильного» до «позитивного», сообщает пресс-служба кредитного агентства. Банку также подтвердили кредитный рейтинг на уровне «А-(RU)».

Агентство сохранило оценку бизнес- и риск-профиля, а также уровень достаточности капитала, фондирования и ликвидности.

«При этом конкурентное преимущество банка — возможность осуществлять обслуживание через сеть отделений Почты России — добавило к оценке собственной кредитоспособности (ОСК) одну ступень», — говорится в сообщении.

В отделениях Почты России действует более 24 тысяч точек продаж банка, следует из данных АКРА. Это, как отмечают аналитики, «обеспечивает ему доступ к большой базе потенциальных клиентов, а также способствует росту географической диверсификации бизнеса».

В добавлении трех ступеней к ОСК отразился фактор заинтересованности акционеров в оказании поддержки банку и высокий уровень их кредитоспособности. Кроме того, АКРА указывает на сильные позиции Почта Банка на финансовом рынке.

Кроме того, АКРА отмечает удовлетворительный уровень достаточности капитала: на 1 ноября 2024 года нормативы оценки капитала соблюдались с запасом.

«Удовлетворительная оценка риск-профиля Почта Банка определялась средним качеством кредитного портфеля. К позитивным факторам оценки качества кредитного портфеля АКРА отнесло его низкую концентрацию и высокий уровень автоматизации принятия решений о выдаче кредитов», — отмечается в сообщении.

Наконец, АКРА добавляет, что ресурсная база банка характеризуется относительно высоким уровнем стабильности и в основном сформирована текущими средствами розничных клиентов и вкладами, сумма которых не превышает объема страхового покрытия Агентства по страхованию вкладов.