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АКРА изменило прогноз по кредитному рейтингу Почта Банка

Дата публикации: 03.12.2024 16:36
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АКРА изменило прогноз по кредитному рейтингу Почта Банка
Автор
Лидия Новикова, автор новостного контента Банки.ру
Лидия Новикова автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Почта Банк

АКРА улучшило прогноз по кредитному рейтингу Почта Банка со «стабильного» до «позитивного», сообщает пресс-служба кредитного агентства. Банку также подтвердили кредитный рейтинг на уровне «А-(RU)».

Агентство сохранило оценку бизнес- и риск-профиля, а также уровень достаточности капитала, фондирования и ликвидности.

«При этом конкурентное преимущество банка — возможность осуществлять обслуживание через сеть отделений Почты России — добавило к оценке собственной кредитоспособности (ОСК) одну ступень», — говорится в сообщении. 

В отделениях Почты России действует более 24 тысяч точек продаж банка, следует из данных АКРА. Это, как отмечают аналитики, «обеспечивает ему доступ к большой базе потенциальных клиентов, а также способствует росту географической диверсификации бизнеса».

В добавлении трех ступеней к ОСК отразился фактор заинтересованности акционеров в оказании поддержки банку и высокий уровень их кредитоспособности. Кроме того, АКРА указывает на сильные позиции Почта Банка на финансовом рынке. 

Кроме того, АКРА отмечает удовлетворительный уровень достаточности капитала: на 1 ноября 2024 года нормативы оценки капитала соблюдались с запасом.

 «Удовлетворительная оценка риск-профиля Почта Банка определялась средним качеством кредитного портфеля. К позитивным факторам оценки качества кредитного портфеля АКРА отнесло его низкую концентрацию и высокий уровень автоматизации принятия решений о выдаче кредитов», — отмечается в сообщении.

Наконец, АКРА добавляет, что ресурсная база банка характеризуется относительно высоким уровнем стабильности и в основном сформирована текущими средствами розничных клиентов и вкладами, сумма которых не превышает объема страхового покрытия Агентства по страхованию вкладов.

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