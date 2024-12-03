Эксперты рассказали, как получить компенсацию при ДТП с беспилотным автомобилем

Беспилотные автомобили уже стали реальностью на российских дорогах. В публикации Банки.ру эксперты рассказали, как участники дорожного движения смогут получить компенсацию по страховке в случае ДТП с беспилотником.

Первые беспилотные грузовики, КамАЗы, появились на российских дорогах еще летом 2023 года на трассе М11 Москва — Санкт-Петербург. В августе этого года правительство РФ внесло трассы М-12 и ЦКАД в экспериментальный правовой режим, который дает возможность запускать беспилотные грузоперевозки без присутствия человека в салоне уже в 2025 году, а по трассе М-12 «Восток» — с 2026 года. В то же время основной документ, который будет регулировать движение беспилотных автомобилей в стране, еще находится в разработке в Минтрансе. Поэтому, отмечают эксперты, до вступления в силу регулирующих норм каждый инцидент, если такие возникнут, будет решаться в индивидуальном порядке.

«В отсутствие утвержденного регулирования или хотя бы его окончательного проекта говорить об особенностях страхования беспилотных автомобилей пока сложно. Многое будет зависеть от того, что именно пропишут в готовящемся акте и какие изменения внесут в закон "Об ОСАГО" и акты, касающиеся каско. Однако представляется, что важно выстроить прозрачный процесс фиксации и урегулирования ДТП, а также защитить пострадавших водителей от перекладывания ответственности за аварию между собственником беспилотного автомобиля, его производителем, продавцом и т. д.», — пояснила аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.



