Рубль уверенно растет. ЦБ установил официальные курсы валют на 4 декабря

ЦБ установил официальные курсы валют на 4 декабря. Рубль продолжает уверенно расти к американской и европейской валютам.

Курс доллара снизился на 0,9880 рубля, составив 106,1878 рубля (107,1758 рубля на 3 декабря).

Курс евро опустился на 0,7819 рубля до 112,0200 рубля (предыдущее значение — 112,8019 рубля).

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться в валютной секции Московской биржи, определение официального курса китайcкой валюты происходит на основе данных биржи.