ВТБ сообщил о завершении интеграции розничных клиентов «Открытия». В рамках этого процесса до конца декабря клиентами объединенного банка станут около 2,5 млн розничных клиентов «Открытия», сообщила пресс-служба ВТБ.

В ходе интеграции, которая продолжалась в течение двух лет, банки полностью объединили портфель кредитов физлиц «Открытия» (770 млрд рублей) и портфель сбережений (более 940 млрд рублей). 80% клиентов в этом году воспользовались сервисом онлайн-перехода, в ходе которого можно было перевести все свои средства в ВТБ «в один клик».

«Сегодня мы на финишной прямой крупнейшей интеграции в истории отечественного банковского рынка. Миллионы клиентов "Открытия" уже присоединились к команде ВТБ, ощутив все преимущества обслуживания в едином банке: рекордные проценты по депозитам, кэшбэк рублями, преимущества семейного банка, наши партнерские цифровые сервисы. Сделаем все, чтобы они остались с ВТБ надолго», — заявил заместитель главы ВТБ Георгий Горшков.