Названы самые угоняемые автомобили в 2024 году

Самым угоняемым автомобилем в 2024 году стала LADA. Об этом свидетельствуют данные Страхового Дома ВСК.

По предварительным итогам 2024 года, число угонов в России сократилось на 22%. Больше всего подобных происшествий было зафиксировано в Москве и на Северном Кавказе. Чаще всего в этом году угоняли автомобили LADA (66%), Lexus (8,5%), Hyundai и Kia (по 6%), а также BMW, Mitsubishi, Toyota и Volkswagen (по 2,8%).

Что касается конкретных моделей, то наиболее востребованы угонщиками LADA Vesta и LADA Granta (37% и 28% соответственно). В основном жертвами преступников становились корпоративные автопарки (77% случаев).

Примерно 40% угонов в 2024 году было зафиксировано в Москве. На втором месте в антирейтинге опасных для авто регионов — Дагестан (26%), на третьем — Кабардино-Балкария (17%).

Самый дорогой угон обошелся Страховому Дому ВСК в 23,3 млн рублей: в июне у 38-летней жительницы Москвы похитили внедорожник Lexus LX.

В случае угона автомобиля защитой может послужить полис мини-каско, рекомендует аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

«Мини-каско — это полис каско, обеспечивающий защиту от наиболее крупных и серьезных рисков, таких как угон, полная гибель, стихийные бедствия. За счет ограниченного покрытия стоимость мини-каско значительно меньше, чем полноценного каско. Кроме того, в этом случае можно самостоятельно выбрать страховую сумму. Такой вариант подойдет, например, уверенным в своих силах водителям, имеющим опыт безаварийной езды», — пояснила аналитик.