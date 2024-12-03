Банки заморозили лимиты по кредитным картам

Выдачи кредитных карт резко снижаются на фоне потери интереса россиян к этому продукту и ужесточения регулирования в этом сегменте со стороны ЦБ. Кроме того, банки практически перестали изменять лимиты по ранее выданным кредитным картам, и на их повышение рассчитывать не приходится, пишет «Коммерсант».

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), из 47,1 млн держателей кредитных карт лишь 2,7% смогли получить увеличение лимита от банка-кредитора. Еще для 0,8% держателей лимит был снижен. При этом в период с апреля по сентябрь повышенные лимиты по кредиткам получили около 25% клиентов.

Одновременно снижаются и показатели по выдаче новых карт. По данным ОКБ, в октябре банки выдали 1,67 млн карт, что является минимальным результатом с мая 2022 года. И треть держателей новых карт пока не стала их активировать.

«В связи с активными действиями ЦБ по охлаждению рынка розничного кредитования, в части кредитных карт мы видим отрицательную динамику в последние шесть месяцев. Учитывая, что ставка рефинансирования продолжает расти, а прочие ограничения ЦБ (это и новые макропруденциальные лимиты с III квартала, растущие надбавки к коэффициентам риска, а также наличие лимитов по ПСК) не дают возможности банкам улучшить экономику продукта, банки вынуждены сокращать одобрения большему количеству потенциальных заемщиков. Лишь с 1 января 2025 года ЦБ временно отменит лимит ПСК по кредитным картам, что может как-то оживить выдачи, но, учитывая, что качество заемщиков лишь ухудшается, отрицательную динамику выдач новых кредитных карт значительно изменить не получится, и до конца года мы увидим только сокращение выдач», — пояснил директор направления развития банковских карт Банки.ру Антон Сергунов.

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