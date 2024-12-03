Названа доля автовладельцев, получивших максимальную скидку по ОСАГО

Доля водителей, получивших максимальные скидки по ОСАГО за безаварийную езду, в III квартале 2024 года составила 49,2%. Всего же скидки в размере от 9% до 54% имеют 92,6% автолюбителей, сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Еще у 3,1% водителей коэффициент «бонус-малус» (КБМ) был равен единице. Приобретать полис ОСАГО с повышенным коэффициентом вынуждены всего 3,8% всех водителей.

«По итогам третьего квартала 2024 года мы видим, что все больше водителей получают скидку по ОСАГО за безаварийную езду. Сейчас половина автовладельцев страны имеют минимальный КБМ и получают максимальные скидки на "автогражданку". При этом доля автовладельцев, получающих максимальную надбавку за аварийную езду, остается минимальной и составляет всего 0,01%, а вообще повышенный КБМ имеют менее 0,5% водителей РФ. Данные РСА показывают, что реформа индивидуализации тарифов ОСАГО работает и все больше водителей ездят аккуратно. А система КБМ дает автовладельцам еще больший стимул не попадать в ДТП, ведь для безаварийных водителей стоимость полиса ОСАГО дешевле», — сказал Евгений Уфимцев.

«Для того чтобы иметь право оформлять полисы ОСАГО, страховая компания должна иметь лицензию Банка России и быть аккредитованным членом Российского союза автостраховщиков (РСА). Выбирать страховщика можно по двум группам критериев. Первые — обязательные: наличие лицензии и членство в профессиональном объединении. Поскольку сумма возмещения регламентирована и едина для всех, далее можно ориентироваться на стоимость полиса, отзывы о страховой компании, удобство взаимодействия с ней», — пояснила аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.