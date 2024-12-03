Сбер запустил технологию ввода ПИН-кода шрифтом Брайля на платежных терминалах

Сбербанк настроил платежные терминалы таким образом, чтобы незрячие и слабовидящие люди могли самостоятельно вводить ПИН-код шрифтом Брайля. Инновационное решение уже работает на 30 000 сенсорных терминалов и постепенно будет тиражировано на все подобные устройства (более 1 млн) во всех регионах России, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Чтобы перевести терминал в режим брайлевского ввода, кассиру необходимо нажать на кнопку, на которой нарисованы очки. Далее голосовой помощник поясняет клиенту алгоритм набора ПИН-кода на сенсорном экране. Аудиоинструкцию можно пропустить и сразу начать вводить ПИН, если человек уже знаком с технологией.

Любая цифра на шрифте Брайля кодируется одной, двумя, тремя или четырьмя точками. Даже если клиент не знает этого шрифта, запомнить четыре цифры своего ПИН-кода несложно.

«Когда мы столкнулись с этой проблемой, то стали смотреть, как она решается в других странах. И оказалось, что в мире эта проблема не решена. Единственное, что предлагалось, — назвать ПИН-код вслух, чтобы система его распознала и ввела. Но это грубое нарушение финансовой безопасности. Поэтому мы первыми в мире разработали безопасное и удобное для клиентов решение и запатентовали его. Поскольку брайлевские цифры одинаковы по всему миру, у нашего решения есть потенциал использования и в других странах», — рассказал тестировщик Сбербанка Павел Попко.

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