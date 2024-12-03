ЦБ оштрафовал МТС Банк

Банк России 3 декабря вынес постановление о привлечении к административной ответственности МТС Банка. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора.

Постановление в отношении МТС Банка вынесено по части 1 статьи 19.7.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Она предусматривает наказание за непредставление или нарушение порядка либо сроков представления в Банк России отчетов, уведомлений и иной информации, предусмотренной законодательством.

Штраф для граждан, привлекающихся по данной статье, составляет от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до 700 тысяч рублей. К должностным лицам по этой статье также может применяться дисквалификация на срок до одного года.

Постановлением предусмотрено наложение на нарушителя административного штрафа. При этом в документах, опубликованных на сайте Центробанка, не уточняется, применяются санкции к должностному или юридическому лицу. Постановление пока не вступило в законную силу.

Более подробно причины привлечения финучреждений к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Банки.ру предлагает фигуранту постановления направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован.