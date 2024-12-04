Банкиры ждут падения кредитования, продукты подорожают из-за падения рубля. Обзор Банки.ру

📰 Банкиры ждут падения розничного кредитования на треть в 2025 году, пишут «Ведомости». Выдачи банками розничных кредитов — ипотеки, автокредитов и кредитов наличными — в 2025 году могут рухнуть на 30% относительно этого года и составить суммарно около 9,5 трлн рублей. Такой прогноз дал зампред правления ВТБ Георгий Горшков. Это будет максимальное снижение кредитной розницы, отмечает банкир: последний раз годовые выдачи сектора были ниже 10 трлн рублей еще до 2020 года.

📰 Усовершенствование программы «Семейная ипотека» в части автоматического распределения лимитов позволит избежать приостановки выдач банками, рассказывает «Коммерсант». С этой проблемой оформляющие ипотеку граждане неоднократно сталкивались в этом году. Однако такой подход может привести к вытеснению из самой популярной льготной госпрограммы небольших и региональных банков, поскольку по скорости выдач они не могут соревноваться с крупнейшими игроками, предупреждают эксперты.

📰 Какие импортные продукты в России подорожают из-за падения рубля, разбирается Forbes. Например, мандарины могут взлететь в цене на 20–30%. Кофе и чай тоже производятся за пределами России, поэтому цены на них также зависят от курса валют. При этом ситуация с чаем намного лучше, поскольку поставщиков этого продукта больше. Какао на мировом рынке дорожает уже давно. Ретейлеры пытаются сдержать рост цен, чтобы не обвалилось потребление, но проблема дефицита глобальна, и за сдерживанием последует взрывной рост цен.

📰 Рынок новых легковых автомобилей в ноябре, как и ожидалось, показал отрицательную динамику месяц к месяцу: меньше продажи в этом году были только в феврале и январе, пишет «Коммерсант». Спад связывают с высокой ставкой ЦБ и вымытым в прежние месяцы спросом. Ожидания от декабря у участников рынка более оптимистичные. Желание граждан купить машину до очередной индексации утильсбора, активность корпоративных клиентов и дополнительные скидки от импортеров могут привести к росту продаж на 5–10%.

📰 Средний срок автокредитования на подержанные автомобили увеличился до 78 месяцев, обращают внимание «Известия». Это ровно на год больше, чем в случае с кредитами на новые авто. Разница в сроках оказалась на историческом максимуме. Причина разрыва кроется в удорожании кредитов на авто с пробегом — покупатели стараются сделать ежемесячный платеж комфортнее, увеличивая длительность автокредитов. В целом ситуация на рынке автокредитования не сильно отличается от других сегментов кредитного рынка — регулирование в этой области ужесточилось.