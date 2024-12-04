ВТБ предсказал рекордные выплаты процентов по вкладам россиянам

В 2024 году выплаты процентов по вкладам и накопительным счетам превысят рекордные 7 трлн рублей, сообщил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

«В этом году постоянно растущая ключевая ставка добавила азарта вкладчикам, заставляя аккумулировать все больше средств на вкладах. Мы видим, что такая стратегия — однозначно выигрышная», — сказал Брейтенбихер в рамках 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

ВТБ выплатит своим вкладчикам и владельцам накопительных счетов рекордно высокие проценты — около 1 трлн рублей, из которых 800 млрд получат клиенты с депозитами.

«Это исторический максимум — втрое больше, чем мы выплатили в прошлом году», — отметил Дмитрий Брейтенбихер.

Количество открытых депозитов в портфеле ВТБ увеличилось с начала года на 25%, клиенты открыли в банке более 4,3 млн вкладов. Общий объем срочных депозитов в рублях в ВТБ с начала года увеличился более, чем в 1,5 раза — на 2,2 трлн рублей.

Количество накопительных счетов выросло в этом году на 20%.

«Интенсивный приток средств на банковские вклады обусловлен в первую очередь высоким уровнем ставок, которые держатся рекордно долго. Вложения клиентов оправданы, механизм защиты от роста инфляции работает», — добавил Брейтенбихер.

Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 шестимесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 15 ноября 2024 года.