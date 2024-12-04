Экономист назвал справедливую ставку по ипотеке на 2025 год

Справедливая ставка по ипотеке в 2025 году должна составлять от 19% до 23% годовых, сообщил «Газете.ру» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Справедливая ставка по ипотеке, на мой взгляд, рассчитывается по формуле: ключевая ставка плюс 2–3 процентных пункта. Опираясь на прогноз Банка России по ключевой ставке на 2025 год, справедливая ставка по ипотеке составит 19–23%», — сказал экономист.

При первоначальном взносе менее 20% от стоимости квартиры ставка может быть выше на 1–3 п.п., отметил Балынин. По его мнению, при низком первом взносе справедливой будет ставка 20–26%.

Для зарплатных клиентов банка, напротив, справедливой будет сниженная ставка, рассчитанная по формуле: ключевая ставка плюс 1–1,5 п. п. Таким образом, по словам экономиста, ставка должна составлять 18–21,5%. С учетом залога в виде недвижимости у банка объективно меньшая потребность закладывать в ставку дополнительную плату за риск, считает он.

Помимо ключевой ставки на условия по ипотеке влияют действующие макропруденциальные надбавки к капиталу банков, ограничивающие возможности по выдаче кредитов заемщикам с низким первоначальным взносом или высоким показателем долговой нагрузки, напоминает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Опираясь на эти меры вместе со значением ключевой ставки банки выстраивают свои рисковые и кредитные политики, определяя условия ипотечного кредитования для заемщиков.

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