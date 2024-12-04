Россияне перестают хранить наличные «под подушкой»

Россияне сейчас хранят в наличной форме примерно 15,9 трлн рублей и около 94 млрд иностранной валюты в долларовом эквиваленте, сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

При этом, как прогнозирует ВТБ, общий портфель сбережений розничных клиентов на счетах в кредитных организациях превысит в этом году 56 трлн рублей.

«Беспрецедентно высокий уровень ставок повлиял и на структуру накоплений россиян. По нашей оценке, доля наличных рублей в сбережениях и инвестициях, за исключением пенсионных и страховых продуктов, на текущий момент составляет порядка 15%, то есть примерно 15,9 трлн рублей. Это исторический минимум за последние 6 лет, и до конца года он может снизиться еще на пару процентных пунктов», — сказал Горшков в рамках 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

Порядка 350 млрд наличных рублей, по прогнозу кредитной организации, «перетечет» на счета банков в этом году.

«Россияне смогут не только защитить их от инфляции, но и получить рекордный процентный доход», — отметил Георгий Горшков.

Россияне в этом году также стали активнее избавляться от наличной иностранной валюты. Если в прошлом году ее портфель в наличной форме уменьшился всего на 500 млн долларов, то в этом году ожидается снижение сразу на 3,2–3,5 млрд долларов. ВТБ объясняет такую динамику ростом ставок по рублевым вкладам.

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