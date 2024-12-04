ВТБ рассказал, что будет с ипотекой в 2025 году

Спрос на ипотеку в 2025 году продолжит сокращаться, прогнозирует ВТБ. По оценке банка, по итогам следующего года объем выдач составит 4 трлн рублей — на 20% меньше, чем в 2024 году.

«В 2025 году рынок ипотеки не "дотянет" даже до пандемийного 2020 года, когда выдачи составили 4,4 трлн рублей. Пока ставки будут сохраняться на таком высоком уровне, россияне будут либо переносить сделки с недвижимостью, либо покупать жилье за наличные. Ипотеку будут брать только в крайних случаях и в основном на небольшие суммы, чтобы как можно скорее закрыть долг», — заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков, выступая на 15-м инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

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В 2025 году на динамику рынка по-прежнему будет влиять экстравысокая стоимость кредитных средств. В банке ожидают, что с учетом сигналов ЦБ такие условия с большой долей вероятности сохранятся весь следующий год. При этом структура продаж поменяется. Часть клиентов предпочтут воспользоваться рыночными программами, рассчитывая на рефинансирование в будущем. Доля рыночной ипотеки может составить до 40% от общего объема выдач, оценивают в ВТБ. Еще порядка 50–55% займет семейная программа, при этом ее продажи из-за изменения условий после 1 июля 2024 года сократятся.

«Несмотря на более доступные условия по господдержке, спрос сократится и на нее. Фактором станет достаточно существенное изменение условий семейной и IT-программ. В этих условиях банки сосредоточатся не на расширении базы новых заемщиков, а на поддержке тех, кто уже платит по кредитам с такими высокими ставками», — пояснил Георгий Горшков.

По итогам 2024 года выдачи ипотеки составят 5 трлн рублей — на 35% ниже, чем годом ранее, а основной объем продаж придется на семейную ипотеку, которая займет более 40% в структуре банковских выдач, ожидают в кредитной организации. Несмотря на заградительные ставки, доля рыночных продуктов останется достаточно высокой — около трети. Наименьший объем продаж будет зафиксирован по IT-ипотеке, претерпевшей в этом году самые серьезные изменения. Увеличится число неипотечных сделок — до 1,8 млн, их доля в покупке недвижимости вырастет до 60%.

Предложения банков по ипотеке на вторичное жилье

В 2024 году в ипотечных сервисах Банки.ру большинство заемщиков (72%) отдавали предпочтение вторичному жилью, несмотря на высокие ставки. По мнению руководителя направления экспертной аналитики Банки.ру Инны Солдатенковой, интерес к вторичке объясняется ее более низкой стоимостью и большей маневренностью по сравнению с первичкой. Вот несколько предложений банков по ипотеке на готовое жилье.