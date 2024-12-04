Набиуллина ответила на предложение начать снижать ключевую ставку

Инфляция в России пока не начала снижаться, смягчение денежно-кредитной политики в этих условиях приведет к еще большему разгону роста цен, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Если сейчас не реагировать денежно-кредитной политикой на повышенную инфляцию, еще раз, четыре года повышенную инфляцию, и даже, как предлагают, начать снижать ставку, то это будет воспринято как то, что власти расписались либо в нежелании, либо в неспособности обуздать инфляцию. Это может привести только к ее к ее ускорению», — приводит «Интерфакс» слова Набиуллиной.

По словам председателя Банка России, «тормозной путь» до цели по инфляции в 4% займет весь следующий год и часть 2026-го. По итогам 2024 года ЦБ прогнозирует инфляцию в 8–8,5% — сейчас она складывается вблизи или выше верхней границы. В 2025 году регулятор ожидает, что рост цен замедлится до 4,5–5%. Вернуться к целевому показателю ЦБ планирует в первом полугодии 2026 года.

На заседании в декабре Банк России может продолжить цикл ужесточения денежно-кредитной политики, считает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. По его мнению, два основных сценария — это подъем ставки на 100 или 200 б. п. Риски повышения ставки до 24% могут быть обусловлены ситуацией с инфляцией, которая, несмотря на высокие ставки, не демонстрирует тренда на снижение, и инфляционными ожиданиями, которые продолжают оставаться на повышенных уровнях, отмечает эксперт.

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