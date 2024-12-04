«КАПИТАЛ LIFE» заняла первое место в рейтинге обслуживания клиентов по итогам исследования Naumen в 2024 году

Компания «КАПИТАЛ LIFE» (ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни») заняла первое место в рейтинге доступности и качества телефонного обслуживания клиентов согласно профильному исследованию компании Naumen по итогам 2024 года.

Компания Naumen на постоянной основе проводит публичный анализ доступности и качества клиентского обслуживания на российском страховом рынке. В 2024 году исследование Naumen охватило 71 страховую компанию, занимающую ведущие позиции по совокупному объему страховых премий на российском рынке.

В рамках исследования эксперты провели анализ доступности и качества телефонного обслуживания в контакт-центрах страховых компаний. В основе исследования — массовый обзвон по методу Mystery Calling: в 2024 году экспертами было совершено более 2 тысяч звонков в контактные центры российских страховщиков по самым востребованным клиентским запросам. В ходе обзвона измерялись скорость соединения с оператором или ботом, а также качество ответов на контрольные вопросы.

В результате исследования «КАПИТАЛ LIFE» заняла первое место по уровню доступности и качества телефонного обслуживания среди страховщиков с оборотом до 30 млрд рублей в год, а также среди всех компаний по страхованию жизни на российском рынке.

Генеральный директор «КАПИТАЛ LIFE» Евгений Гуревич отметил: «Мы стремимся постоянно совершенствовать опыт коммуникации клиентов с компанией при телефонном, цифровом или личном обслуживании, что позволяет повышать лояльность и поддерживать высокий уровень удовлетворенности сервисом. В минувшем году мы провели масштабную комплексную работу по модернизации контакт-центра "КАПИТАЛ LIFE", успешно реализовав проект по интеграции роботизированных голосовых решений с использованием искусственного интеллекта, нейросетевых технологий обработки и генерации естественного языка, а также распознавания и синтеза речи, в коммуникационные и сервисные процессы обслуживания клиентов. Использование новых технологий значительно увеличило операционные и функциональные возможности контакт-центра, улучшило пользовательский опыт, оптимизировало клиентский путь, а также повысило качество и скорость телефонных и онлайн-консультаций. Мы благодарны экспертам за высокую оценку нашей деятельности и продолжим трансформацию клиентоцентричного сервиса для того, чтобы оставаться надежным спутником и удобным помощником граждан в достижении их важных жизненных целей и задач».

В 2022 году «КАПИТАЛ LIFE» заняла первое место в рейтинге доступности и качества обслуживания клиентов в цифровых каналах среди страховщиков жизни и страховых компаний своей группы согласно исследованию Naumen.