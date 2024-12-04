Набиуллина оценила вероятность нового повышения ключевой ставки

Банк России допускает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров в декабре — однако это не предопределено, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«Мы дали сигнал, что Центральный банк допускает возможность повышения ставки, но хочу обратить внимание на то, что это не предопределено. Да, у нас появился новый проинфляционный фактор, валютный курс, рост цен остается высоким, но мы уже видим по оперативным данным, что происходит замедление кредита, в том числе в части корпоративных кредитов», — сказала глава Банка России (цитата по ТАСС).

ЦБ видит, как уточняются планы банков по кредитованию — этот фактор, как добавила Набиуллина, ЦБ будет принимать во внимание.

В октябре совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до рекордного уровня 21% годовых. Следующее заседание совета директоров по ключевой ставке намечено на 20 декабря 2024 года.

Пока ключевая ставка находится на высоком уровне, есть возможность открыть депозит на привлекательных условиях.

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