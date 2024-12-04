Россияне бросились скупать «вторичку», испугавшись высоких ставок по вкладам

Спрос на вторичном рынке недвижимости вырос до уровня ноября прошлого года, а число авансов и сделок второй месяц подряд оказывается всего на 10% ниже, чем в 2023 году, рассказали в «ИНКОМ Недвижимости». Специалисты объясняют оживление не только накоплением нереализованного спроса, но и влиянием макроэкономической ситуации – некоторые потенциальные покупатели в условиях инфляции и из опасения неустойчивости банковской системы решаются на проведение сделки без отлагательства.



«Можно сказать, что вторичный рынок абсолютно адаптировался к тому, что по ипотеке запредельно высокие проценты, и, по сути, "вторичка" живет без кредитов, за счет ''живых денег''. Потенциальный спрос в ноябре вырос на 5% и приблизился к показателю ноября прошлого года, когда покупатели были очень активны», – сообщил директор направления «Вторичный рынок» «ИНКОМ-Недвижимости» Сергей Шлома.

По его словам, у людей есть потребность покупать жилье, но речи об инвестиционных вложениях сейчас нет – люди решают жилищный вопрос. При этом на принятие окончательного решения во многом влияют растущий курс доллара, высокие ставки по вкладам, инфляция, а также опасения неустойчивости банковской системы.

«С одной стороны, радует, что ключевая ставка позволяет держать деньги на депозитах при высоком проценте, с другой, многих это пугает. И все чаще мы слышим от наших клиентов, что лучше и спокойнее ''сидеть в бетоне''. И некоторые из тех, кто располагает полной суммой для покупки квартиры, не откладывают сделки, а проводят их сейчас, даже если нет острой необходимости. Во-первых, не доверяют банкам, во-вторых, не верят в то, что при сегодняшней инфляции жилье будет дешеветь», – объяснил Шлома.

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По словам эксперта, в ближайшей перспективе жилищный рынок в значительной степени будет зависеть от макроэкономической ситуации, прогнозы на год делать сложно.

«В отличие от прошлых лет, когда рынок недвижимости, несмотря на различные трудности, все-таки был предсказуем, стабилен. Теперь же по степени непредсказуемости он стал напоминать фондовый – на него влияют слухи, сплетни, фантастические сценарии, которые подкидывает желтая пресса. Как и на фондовом рынке, могут прилететь и ''черные'', и ''белые'' лебеди. В один клубок связалось столько разнонаправленных и разнообразных противоречий, что даже неясно, как рубить этот гордиев узел. Поэтому мой прогноз – все нестабильно и ненадежно, таковым пока и останется. Рекомендую держать накопления в разных формах: часть денег в валюте, часть – в акциях, в золоте, вложениях в недвижимость, на депозитных вкладах», – подытожил Сергей Шлома.

Предложения банков по ипотеке на вторичное жилье

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