Москвичам повысят минимальную пенсию с городской доплатой

С 1 января 2025 года социальные выплаты москвичам будут увеличены на 5,5% — минимальный размер пенсии с городской доплатой составит 25 850 рублей в месяц, говорится на сайте мэра столицы.

«В частности, на 5,5% вырастут размеры единовременных и ежемесячных социальных выплат многодетным семьям, детям и родителям погибших военнослужащих, семьям, воспитывающим детей с инвалидностью или инвалидов с детства, студенческим семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также усыновителям, опекунам (попечителям) и приемным семьям», — следует из сообщения.

Кроме этого, увеличат выплаты:

инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;

участникам обороны Москвы;

труженикам тыла;

детям войны;

героям Советского Союза;

героям Российской Федерации;

полным кавалерам ордена Славы;

героям Социалистического Труда;

героям Труда Российской Федерации;

полным кавалерам ордена Трудовой Славы, их вдовам и родителям.

Наконец, проиндексируют выплаты юбилярам супружеской жизни, долгожителям в возрасте 100 лет и старше и другим льготным категориям горожан.

В 2025 году также запланированы единовременные выплаты к праздничным и памятным датам: годовщинам Победы в Великой Отечественной войне, начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой и аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Размеры этих выплат будут определены отдельными решениями мэра.