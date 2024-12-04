Все новости

Москвичам повысят минимальную пенсию с городской доплатой

Дата публикации: 04.12.2024 13:51
7 051
Время прочтения: 1 минута
Москвичам повысят минимальную пенсию с городской доплатой
Автор
Лидия Новикова, автор новостного контента Банки.ру
Лидия Новикова автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

С 1 января 2025 года социальные выплаты москвичам будут увеличены на 5,5% — минимальный размер пенсии с городской доплатой составит 25 850 рублей в месяц, говорится на сайте мэра столицы.

«В частности, на 5,5% вырастут размеры единовременных и ежемесячных социальных выплат многодетным семьям, детям и родителям погибших военнослужащих, семьям, воспитывающим детей с инвалидностью или инвалидов с детства, студенческим семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также усыновителям, опекунам (попечителям) и приемным семьям», — следует из сообщения.

Кроме этого, увеличат выплаты:

  • инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
  • участникам обороны Москвы;
  • труженикам тыла;
  • детям войны;
  • героям Советского Союза;
  • героям Российской Федерации;
  • полным кавалерам ордена Славы;
  • героям Социалистического Труда;
  • героям Труда Российской Федерации;
  • полным кавалерам ордена Трудовой Славы, их вдовам и родителям.

Наконец, проиндексируют выплаты юбилярам супружеской жизни, долгожителям в возрасте 100 лет и старше и другим льготным категориям горожан.

В 2025 году также запланированы единовременные выплаты к праздничным и памятным датам: годовщинам Победы в Великой Отечественной войне, начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой и аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Размеры этих выплат будут определены отдельными решениями мэра.

Читать в Telegram
telegram icon

Обучение

Материалы по теме