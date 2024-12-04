Москвичам повысят минимальную пенсию с городской доплатой

С 1 января 2025 года социальные выплаты москвичам будут увеличены на 5,5% — минимальный размер пенсии с городской доплатой составит 25 850 рублей в месяц, говорится на сайте мэра столицы.
«В частности, на 5,5% вырастут размеры единовременных и ежемесячных социальных выплат многодетным семьям, детям и родителям погибших военнослужащих, семьям, воспитывающим детей с инвалидностью или инвалидов с детства, студенческим семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также усыновителям, опекунам (попечителям) и приемным семьям», — следует из сообщения.
Кроме этого, увеличат выплаты:
- инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
- участникам обороны Москвы;
- труженикам тыла;
- детям войны;
- героям Советского Союза;
- героям Российской Федерации;
- полным кавалерам ордена Славы;
- героям Социалистического Труда;
- героям Труда Российской Федерации;
- полным кавалерам ордена Трудовой Славы, их вдовам и родителям.
Наконец, проиндексируют выплаты юбилярам супружеской жизни, долгожителям в возрасте 100 лет и старше и другим льготным категориям горожан.
В 2025 году также запланированы единовременные выплаты к праздничным и памятным датам: годовщинам Победы в Великой Отечественной войне, начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой и аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Размеры этих выплат будут определены отдельными решениями мэра.