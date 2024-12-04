Девелопер предложил рабочую схему накопления на первый взнос по ипотеке

Примерно 52% населения нуждаются в улучшении жилищных условий, при этом 40% желающих взять ипотеку не имеют ни первоначального взноса, ни возможности его накопить. Ответом на эту проблему может стать государственная программа жилищных накопительных сертификатов (ЖНС), заявил директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов.

Ежемесячно из заработной платы участника программы ЖНС работодатель переводит денежные средства на специальный счет в банке (чтобы дело шло быстрее, участник сможет и сам дополнительно пополнять этот счет). Эти деньги переходят в управление государства, которое инвестирует их в ОФЗ или другие низкорисковые ценные бумаги, гарантируемые правительством РФ. Таким образом, по словам девелопера, за несколько лет может сформироваться сумма, достаточная для первоначального взноса по ипотеке.

«Например, средняя заработная плата московского участника программы составляет 150 тысяч рублей в месяц. Тогда его ежемесячный взнос в размере 20% от зарплаты — 30 тысяч рублей. Надбавка со стороны государства за счет вложений в ОФЗ и прочих инвестиций может приносить до 30% годовых. То есть за пять лет сумма всех взносов участника составит 1,8 миллиона рублей, а доход от их инвестирования — еще 2 миллиона рублей. В общей сложности — 3,8 миллиона рублей, которых вполне хватит на первоначальный взнос», — привел пример Рустам Азизов.

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При этом для участника программы должна быть предусмотрена льготная ставка по ипотеке. По словам Азизова, только она сегодня по карману большинству покупателей. Стандартными программами с рыночной ставкой от 25% пользуется лишь 1% клиентов компании, а семейной ипотекой — 51%, подчеркнул эксперт.

Весной в России подготовили законопроект о ссудо-сберегательных кассах. Этот механизм принято считать альтернативой ипотеке, говорит руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Механизм работы касс сводится к тому, что заемщик открывает специальный накопительный счет и размещает на нем денежные средства, на который ссудо-сберегательная касса начисляет проценты. Когда на счете образуется сумма, достаточная для приобретения жилья, проводится сделка купли-продажи недвижимости.

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