Новая пятитысячная купюра появилась в обращении в шести регионах

Новая пятитысячная купюра появилась в обращении в Приморском, Хабаровском краях, Еврейской автономной области, Якутии, Амурской и Сахалинской областях, сообщают в Дальневосточном главном управлении Банка России.

«Получается, всего шесть регионов ДФО, за которые отвечает Дальневосточное ГУ Банка России. Исключая Бурятию и Забайкалье, потому что они относятся к Сибирскому главному управлению Банка России», — передает РИА Новости.

Банкноты старого и нового образца будут использоваться в обороте параллельно.

«Всегда есть запас банкнот, чтобы восполнять убыль: в процессе обращения банкноты изнашиваются. Запаса этих банкнот 1997 года достаточно много, и они будут продолжать выпускаться в обращение, и постепенно, постепенно, по мере износа, они будут заменяться именно новыми, модернизированными банкнотами», — сказал начальник управления наличного денежного обращения Дальневосточного главного управления Банка России Олег Карепов.

Новая пятитысячная купюра была представлена Банком России в октябре 2023 года. На ней изображены достопримечательности Уральского федерального округа.