Индексации недостаточно: какая пенсия нужна для комфортной жизни

С 1 января 2025 года в России вырастут страховые пенсии по старости — выплаты проиндексируют на 7,3%. С 1 апреля на рекордные 14,75% будут проиндексированы социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. По расчетам Соцфонда, средний размер страховой пенсии на конец 2025 года составит 24 059 рублей, а социальной — 15 456 рублей.

При этом эксперты отмечают, что запланированной индексации недостаточно, так как реальные расходы на товары и услуги растут гораздо быстрее. По мнению доцента кафедры международных экономических отношений Президентской академии Татьяны Подольской, россиянам для комфортной жизни на пенсии необходима сумма от 36 тысяч до 50 тысяч рублей. Согласно опросу Страхового Дома ВСК, оптимальным размером пенсии граждане считают 50–100 тысяч рублей.

В России нет ограничений по максимальному размеру пенсии, и часть граждан могут претендовать на выплаты выше 50 тысяч рублей, сказала «Ленте.ру» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, такую пенсию могут получать, например, космонавты, Герои России, ветераны боевых действий, если им одновременно выплачивают военную и страховую пенсию по старости.

«Кроме того, конечно, высокую пенсию могут получать те, кто имел высокую заработную плату в течение всей трудовой деятельности, за кого работодатель выплачивал большие взносы. Нужно быть уверенным, что вы всю жизнь работали вбелую и получали заработную плату хотя бы выше среднего сейчас», — заявила депутат.

Она напомнила, что сейчас каждый может зайти в личный кабинет и подсчитать, какая у него пенсия сформирована и сколько ему еще работать до желаемого размера выплат в 50 тысяч рублей.

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