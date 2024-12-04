Путин назвал ответственных за снижение инфляции

Для эффективной борьбы с высокой инфляцией требуются скоординированные совместные действия правительства России и Центробанка. Об этом на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил президент РФ Владимир Путин.

«Важно избежать перекосов ключевых макроэкономических параметров и избежать разбалансировки отдельных отраслей, в том числе, конечно, необходимо сдерживать инфляцию. Пока она находится, вы знаете наверняка, на достаточно высоком уровне», – сказал глава государства.

По его мнению, правительство и Центробанк проводят «очень сбалансированную политику», о чем свидетельствуют экономические макропоказатели: профицит консолидированного бюджета страны и внебюджетных фондов на уровне около 2,5 трлн рублей при расходах менее 35% ВВП. При этом Путин призвал в ходе борьбы с инфляцией избегать «перегибов».

«Нужно правильно, разумеется, с умом использовать все инструменты экономической политики в борьбе с инфляцией, не допускать при этом структурных перегибов, включая риски увеличения разрыва дохода граждан и сокращения доходной базы регионов России», – сказал президент РФ.

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