Объяснен подвох вкладов со ставкой 30% годовых

Вклады со ставкой 30% годовых могут быть маркетинговой акцией для привлечения новых клиентов или для тех клиентов, которые держат средства в других кредитных организациях, считает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

Российские банки все чаще предлагают депозиты с повышенными ставками, которые можно получить, выполнив определенные условия. Например, в конце ноября ПСБ запустил «Народный вклад» и «Народный вклад плюс» с доходностью 30% годовых.

«Стоит отметить существенные ограничения по сумме: максимальная сумма, которая доступна при получении пенсии или зарплаты на счет в банке, составляет 100 000 рублей, что существенно меньше среднего размера вклада и максимальной страховой суммы, которая составляет 1,4 миллиона рублей», — отмечает эксперт.

При этом, по словам Зварича, данные вклады могут позволить банку получить новых клиентов, которые при таких условиях по вкладу могут перевести получение зарплаты или пенсии в банк. Это, в свою очередь, позволит банку предложить им широкий спектр других банковских продуктов.

«Отметим также, что банк готов предложить такую ставку на вклады до года, что может говорить об ожидании аналитиками банка продолжительного удержания высоких ставок на рынке и перехода регулятора к смягчению денежно-кредитной политики не ранее второй половины следующего года», — заключает аналитик.

Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 шестимесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 15 ноября 2024 года.