Рубль резко подорожал. ЦБ установил официальные курсы валют на 5 декабря

ЦБ установил официальные курсы валют на 5 декабря. Рубль значительно вырос к американской и европейской валютам.

Курс доллара снизился на 1,9517 рубля, составив 104,2361 рубля (106,1878 рубля на 4 декабря).

Евро подешевел на 1,8159 рубля и составил 110,2041 рубля (предыдущее значение — 112,0200 рубля).

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться на валютной секции Московской биржи и определение официального курса китайcкой валюты происходит на основе данных биржи.