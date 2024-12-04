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Еще один банк лишился кредитного рейтинга

Дата публикации: 04.12.2024 17:57
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Время прочтения: 1 минута
Еще один банк лишился кредитного рейтинга
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Урал ФД

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало без подтверждения рейтинг кредитоспособности банка «Урал ФД». Ранее у банка действовал кредитный рейтинг на уровне «ruBBB-» со «стабильным» прогнозом.

КБ «Урал ФД» специализируется на розничном кредитовании, комплексном обслуживании корпоративных клиентов, а также операциях на рынке ценных бумаг. Головной офис банка расположен в Перми, сеть подразделений включает 11 дополнительных офисов на территории Пермского края, а также два офиса — в Москве и Екатеринбурге.

«Решение об отзыве кредитного рейтинга принято в связи с истечением срока его действия и отсутствием у агентства информации, достаточной для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам», — говорится в комментарии «Эксперт РА».

 

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