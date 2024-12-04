Еще один банк лишился кредитного рейтинга

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало без подтверждения рейтинг кредитоспособности банка «Урал ФД». Ранее у банка действовал кредитный рейтинг на уровне «ruBBB-» со «стабильным» прогнозом.

КБ «Урал ФД» специализируется на розничном кредитовании, комплексном обслуживании корпоративных клиентов, а также операциях на рынке ценных бумаг. Головной офис банка расположен в Перми, сеть подразделений включает 11 дополнительных офисов на территории Пермского края, а также два офиса — в Москве и Екатеринбурге.

«Решение об отзыве кредитного рейтинга принято в связи с истечением срока его действия и отсутствием у агентства информации, достаточной для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам», — говорится в комментарии «Эксперт РА».

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