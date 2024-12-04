Банки ужесточают условия по кредитным картам. Какие введены ограничения

Банки ужесточают условия по кредитным картам. Как пояснил директор направления развития банковских карт Банки.ру Антон Сергунов, в первую очередь это вызвано ограничениями ЦБ в виде новых макропруденциальных лимитов с III квартала 2024 года, растущими надбавками к коэффициентам риска, а также наличием лимитов по ПСК.

Учитывая, что ставка рефинансирования продолжает расти, банки вынуждены сокращать одобрения большему количеству потенциальных заемщиков. Одновременно пересматриваются и условия по новым картам, которые становятся менее привлекательными.

«В связи с тем, что как следствие действий регулятора экономика продукта для банков значительно стала ухудшаться, многие эмитенты стали пересматривать условия по новым кредитным картам. В частности, отменяются привычные длительные грейс-периоды, бесплатные условия обслуживания, ухудшаются условия программ лояльности и т. п. Мы отмечаем, что количество предложений с длительным грейс-периодом сократилось, при этом сократился и уровень одобрения, вынуждая заемщиков искать иные продукты с менее интересными условиями», — пояснил Антон Сергунов, отметив, что, как правило, банки не меняют условий по ранее выданным картам.

Что касается выдаваемых новых кредитных карт, то в настоящий момент основной массив приходится на клиентов с низким ПДН и хорошей кредитной историей. В целом же на рынке наблюдается устойчивый тренд снижения спроса на кредитки.

«В части клиентского спроса мы также видим плавное сокращение интереса к данному продукту, вызванное как раз несколькими факторами, основными из которых являются ухудшающиеся условия, а также невозможность получить этот продукт в связи с отказами банков. Динамика по спросу также отрицательная, он сократился примерно на 25% к началу года, при этом если в расчет взять данные первого квартала (тогда рынок карт еще показывал рост), то спрос сократился более чем на 30%», — констатировал Антон Сергунов.

МПКАрт 2.0