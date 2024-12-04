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Банки ужесточают условия по кредитным картам. Какие введены ограничения

Дата публикации: 04.12.2024 18:29
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Банки ужесточают условия по кредитным картам. Какие введены ограничения
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Банки ужесточают условия по кредитным картам. Как пояснил директор направления развития банковских карт Банки.ру Антон Сергунов, в первую очередь это вызвано ограничениями ЦБ в виде новых макропруденциальных лимитов с III квартала 2024 года, растущими надбавками к коэффициентам риска, а также наличием лимитов по ПСК.

Учитывая, что ставка рефинансирования продолжает расти, банки вынуждены сокращать одобрения большему количеству потенциальных заемщиков. Одновременно пересматриваются и условия по новым картам, которые становятся менее привлекательными.

«В связи с тем, что как следствие действий регулятора экономика продукта для банков значительно стала ухудшаться, многие эмитенты стали пересматривать условия по новым кредитным картам. В частности, отменяются привычные длительные грейс-периоды, бесплатные условия обслуживания, ухудшаются условия программ лояльности и т. п. Мы отмечаем, что количество предложений с длительным грейс-периодом сократилось, при этом сократился и уровень одобрения, вынуждая заемщиков искать иные продукты с менее интересными условиями», — пояснил Антон Сергунов, отметив, что, как правило, банки не меняют условий по ранее выданным картам. 

Что касается выдаваемых новых кредитных карт, то в настоящий момент основной массив приходится на клиентов с низким ПДН и хорошей кредитной историей. В целом же на рынке наблюдается устойчивый тренд снижения спроса на кредитки.

«В части клиентского спроса мы также видим плавное сокращение интереса к данному продукту, вызванное как раз несколькими факторами, основными из которых являются ухудшающиеся условия, а также невозможность получить этот продукт в связи с отказами банков. Динамика по спросу также отрицательная, он сократился примерно на 25% к началу года, при этом если в расчет взять данные первого квартала (тогда рынок карт еще показывал рост), то спрос сократился более чем на 30%», — констатировал Антон Сергунов. 

МПКАрт 2.0

 

 

 

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