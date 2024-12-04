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Россияне массово скупают акции Сбербанка

Дата публикации: 04.12.2024 20:49
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Время прочтения: 1 минута
Россияне массово скупают акции Сбербанка
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Обыкновенные акции Сбербанка стали самыми популярными ценными бумагами Сбера среди россиян в ноябре 2024 года. По данным Мосбиржи, на них пришлось 30% от общего объема ценных бумаг в портфелях частных инвесторов.

Также популярностью пользуются акции «ЛУКОЙЛа» (16%), «Газпрома» (14%), «Роснефти» (7%), привилегированные акции Сбербанка и «Сургутнефтегаза» (по 7%), акции «Яндекса» (5%), «Норникеля» (5%), «Т-Технологий» (5%) и «Полюса» (4%).

При этом доля физлиц в объеме торгов акциями в ноябре составила 75,8%, в объеме торгов облигациями — 35,8%, на срочном рынке — 64,5%.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов за ноябрь выросло на 33,7 тысячи и составило 5,92 млн ИИС. Торговый оборот на счетах ИИС вырос на 30% по сравнению с ноябрем 2023 года и составил 265,3 млрд рублей. В структуре оборота 66% — сделки с акциями, 11% — с облигациями и 23% — с паями фондов.

Самые доходные акции за прошлый год

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