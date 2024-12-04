Мошенники начали создавать фейковые сайты по «продаже» роботов Tesla

В Сети появились русскоязычные сайты, которые принимают предзаказы на приобретение роботов Tesla, официальный старт продаж которых назначен на 2025 год. По заключению специалистов центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA группы компаний «Солар», эти ресурсы с большой долей вероятности являются фейковыми.

«Согласно заявлениям Илона Маска, Tesla Bot поступит в продажу в конце 2025 года, то есть через год. Но в Рунете уже появляются сайты, предлагающие оформить предзаказ на человекоподобного робота и собирающие контактные данные пользователей. Как именно данные будут использованы — неизвестно. На сайте нельзя найти информацию о владельцах компании, которая предлагает оформить предзаказ. Единственные данные — телефон, но, если верить поиску "Яндекса", номер принадлежит неизвестным установщикам систем видеонаблюдения из Москвы, о которых также не удалось найти официальной информации», — пояснил директор по развитию Solar AURA Александр Вураско.

По его словам, пока количество подобных сайтов по «продаже» роботов Tesla в России исчисляется единицами, что связано и с высокой стоимостью роботов (по предварительным расчетам, Tesla Bot будет стоить порядка 3 млн рублей), и с отдаленной датой продаж. При этом эксперты прогнозируют, что ближе к старту продаж число фейковых ресурсов будет расти.

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