Аналитик спрогнозировала, сколько еще продлится укрепление рубля

Решения Минфина и Центробанка повлияли на разворот рубля, который продолжает укрепляться к основным валютам. По прогнозу аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, усиление рубля может продлиться до конца года.

Она напомнила, что юань на Мосбирже 4 декабря терял более 0,18 рубля, в результате чего пара юань/рубль ушла в диапазон 14,35–14,4 рубля. Пара доллар/рубль на внебиржевых торгах опустилась ниже 106 рублей, пара евро/рубль ушла под психологически значимую отметку 110 рублей.

Наталья Мильчакова пояснила, что эта динамика связана с анонсированным Минфином увеличением объема покупки валюты и золота по бюджетному правилу с 6 декабря 2024 года по 14 января 2025 года с текущих 4,2 млрд до 5,4 млрд рублей в день. Такими же были суммы ежедневных покупок валюты в июле.

«Отметим, что от планов воздержаться от покупок валюты до конца текущего года ведомство не отказывается, поэтому интервенции начнутся в январе 2025-го. Эти операции будут осуществляться, несмотря на то, что нефтегазовые доходы бюджета в ноябре окажутся меньше, чем планировалось, примерно на 19 миллиардов рублей. По всей видимости, валюта будет покупаться в связи с заключением в декабре и январе внешнеторговых контрактов», — отмечает аналитик.

Кроме того, Банк России ранее заявлял, что отказывается от «зеркалирования» покупок валюты Минфином по бюджетному правилу, но продолжит продавать валюту в период с 6 декабря по 14 января на сумму 8,4 млрд рублей в день. Таким образом, ЦБ РФ в декабре текущего года и начале 2025-го снова станет «чистым» продавцом валюты с ежедневным объемом 3 млрд рублей (за вычетом планируемых покупок валюты Минфином).

«Рубль, как видим, положительно отреагировал на эти заявления. Очередное решение совета директоров Банка России по ключевой ставке будет обнародовано 20 декабря, и новое повышение процентной ставки мы считаем практически предрешенным, что также может положительно повлиять на рубль в конце декабря», — отмечает Наталья Мильчакова.

По ее прогнозу, пара рубль/доллар на конец года будет торговаться в коридоре 98–107 рублей, евро --- 103–111 рублей, юань — 13,5–15 рублей.

МПКАрт 2.0